بعد تطبيقه بإيران.. هل يمكن إلغاء سعر صرف الدولار في العراق

2022/05/11 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، حول امكانية الغاء سعر صرف الدولار في العراق بعد تطبيق هذه الخطوة في إيران.وقال صالح في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "الخطوة التي اتخذتها إيران تعني خروجها رسميا من منطقة الدولار سواء في تسويات معاملاتها الخارجية مع العالم او في بناء احتياطياتها الاجنبية وبناء على ذلك فانها ستتعامل مع العملات الدولية القائمة كافة وستسمح بتداول العملات الاجنبية الاحتياطية بمختلف اشكالها باستثناء دولار الولايات المتحدة".وأضاف انه "ربما سيبنى سعر صرف العملة الايرانية مستقبلاً على نظام سلة العملات باستثناء الدولار مايعني مغادرة ايران لنظام صندوق النقد الدولي كليًا فضلًا عن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على ايران منذ العام ٢٠١١ والذي اوقف اية تعاملات ايران مع العالم بعملة الولايات المتحدة الامريكية".

وتابع صالح ان "العراق يختلف تماما عن إيران فهو يقع ضمن منطقة الدولار ومدفوعاته النفطية ومدفوعاته الخارجية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالدولار الامريكي وبسياسة سعر الصرف الثابت بين الدينار والدولار فحسب". وأشار الى ان "سياسة سعر الصرف مرنة بارتباط الدينار مع بقية العملات الاحتياطية الاخرى كاليورو والين الياباني والباون الاسترليني وغيره".

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