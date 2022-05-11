بغداد تسعف ديالى بقرارين لانقاذ موسم الحصاد

2022/05/11 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، اليوم الاربعاء، عن صدور قرارين بشكل عاجل لانقاذ موسم الحصاد.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها ديالى بسبب ازمة الجفاف الحادة والتي كانت وراء حرمانها من الزراعة للموسم الثالث على التوالي الا تم اعطاء استثناء لمناطق زراعية تقع ضمن حوض نهر دجلة لزراعة 64 الف دونم من محصولي الحنطة والشعير لكن المفاجئة هي وجود اكثر من 100 الف دونم خارج الخطة تم زراعتها من خلال مياه الابار والجداول الزراعية".

واضاف التميمي،ان" موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير بدء وتم فتح السايلوهات لاستلام المحصول"، مؤكدا بان "بغداد اسعفت ديالى بقرارين بشكل عام الاول هو تحديد 72 ساعة كحد اقصى لدفع مستحقات المزارعين والثاني استلام كل مايرد للسايلوهات من كميات من الحنطة خاصة وان البلاد تمر بازمة تحتاج الى تامين خزين ستراتيجي".واشار الى ان" الظروف الصعبة للزراعة اسهمت في احداث تغيرات نموذجية في انماط الزراعة من خلال اعتماد انظمة الري الحديثة لتقليل هدر المياه والاستفادة من الابار الارتوازية في مواجهة ازمة الجفاف الحادة وانحسار المياه في الانهر الرئيسية".

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