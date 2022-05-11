2022/05/11 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، اعترافات مهمة للإرهابيين المتورطين بتفجير عجلة مفخخة في شهر نيسان الماضي بمنطقة المجموعة الثقافية في محافظة نينوى.

ونشرت الوكالة مقاطع مصورة وردت لـ السومرية نيوز، "توثق من خلالها اعترافات الارهابيين بتفجير عجلة مفخخة في شهر نيسان الماضي بمنطقة المجموعة الصناعية في محافظة نبنوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات توثق اعترافات للارهابيين بتفجير عجلة مفخخة في نينوى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات توثق اعترافات للارهابيين بتفجير عجلة مفخخة في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).