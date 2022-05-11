النجم المصري محمد صلاح: أنا الأفضل بين الجميع والأرقام خير دليل

2022/05/11 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، عدم اكتراثه لمقارنته بلاعبين آخرين، مؤكدا أنه لا يسعى سوى لخدمة فريقه والمساهمة في وقوفه على منصات التتويج. وأجرى صلاح مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس"، عقب تتويجه الأسبوع الماضي، بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا برأي الكتاب، وشدد فيها على ثقته بقدراته وإمكانياته، مبينا أنه لا يبدي أي اهتمام باتهامه بالأنانية على حساب زملائه في الفريق. وقال صلاح في المقابلة: "لا أستمع إلى كل ما يقال منذ بداية الموسم، لو تمت مقارنتي بجميع من في مركزي، سأكون أفضل من الجميع، يجب أن أركز على عملي فقط والأرقام خير دليل". من ناحية ثانية، جدد صلاح حماسه لمقابلة ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو/آيار الجاري في باريس، حيث يتطلع ليفربول لرد الثأر من الخسارة أمام الفريق ذاته في نهائي العام 2018، والتي أصيب فيها اللاعب المصري في كتفه، ليخرج من الملعب في الشوط الأول

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