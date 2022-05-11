الحزب الديمقراطي يرد على انباء الانشقاقات بالتحالف الثلاثي في العراق - عاجل

2022/05/11 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الاربعاء، أن اجتماع التحالف الثلاثي الذي عقد في أربيل أكد على ديمومة ووحدة التحالف.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التحالف ماضي في طريق تشكيل حكومة الأغلبية ولايوجد أي تراجع عن هذا الموضوع".

وأضاف أن "ماطرح من مبادرات سياسية للنواب المستقلين ومنحهم فرصة تشكيل الحكومة هي خطوة للخروج من الإنسداد السياسي، ولكن التحالف متماسك ولايوجد أي خلاف إطلاقا".

وأكد أن "لدينا انفتاح على جميع القوى".

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