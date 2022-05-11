الفتح يتحدث عن وجود

2022/05/11 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، عن وجود ما اسماه بـ"السرطان الصامت" في العراق يهدد امن العراق.

وقالت عضو تحالف الفتح النائب انتصار الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المشهد الامني يبقى الاساس والاهم باعتباره المحرك لكل القطاعات الاخرى وبدون امن لايوجد اعمار او استقرار او انتعاش اقتصادي والتجارب التي مر بها العراق بعد 2003 مريرة".

واضافت الموسوي، ان "الخروقات التي ضربت مدن وارياف عراقية في الاشهر الماضية بعضها كان مجازر بسبب حجم الضحايا يكشف عن خطورة الحواضن ودورها في تامين الاجواء لخلايا نائمة لارتكاب مجازر بحق الإبراء"، مشيرة الى ان "هذه الحواضن هي سرطان صامت في جسد البيئة المجتمعية وهي الاخطر للأمن والاستقرار".

ولفتت الى انه "لايمكن تحقيق استقرار امني دون كشف الحواضن التي تمثل بيئة لاحتضان الفكر المتطرف واخفاء ادواته"، مبينة ان "الكرة الان في ملعب الاجهزة الاستخبارية في كشف كل من يقدم العون والمساعدة في زعزعة الامن والاستقرار الداخلي في اي مدينة او قرية عراقية".

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