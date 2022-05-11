اعتقال ستة أشخاص بينهم بتهمة 'الدكة العشائرية' في بغداد

2022/05/11 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن اعتقال ستة أشخاص بينهم بتهمة "الدكة العشائرية" في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت بالاشتراك مع عناصر الامن المتواجدين في سيطرة/بوابة الراشدية من القاء القبض على متهمين اثنين بالارهاب جاء ذلك اثناء محاولة دخولها الى العاصمة بغداد عبر السيطرة اعلاه".

وأضافت أن "قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من (مكافحة ارهاب/الطارمية) وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على متهم بالارهاب بعد ان تم رصد تحركاته وتواجده ضمن قضاء الطارمية".

ولفت بيان القيادة الى "تمكن قوة من لواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفارز من (استخبارات وامن بغداد، مكتب مكافحة اجرام/الزهور، استخبارات الداخلية، جهاز الامن الوطني) من فض نزاع عشائري والقاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية بالاضافة الى مصادرة الاسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الحسينية".

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