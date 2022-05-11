الكريطي: وزارة التجارة تمثل اكبر علامة استفهام في العراق

2022/05/11 | 21:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، الاربعاء، ان وزارة التجارة تمثل اكبر علامة استفهام في العراق.وقال الكريطي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة التجارة المعنية بأهم الملفات في العراق تمثل منذ سنوات طويلة اكبر علامة استفهام خاصة وان ملفات الفساد متراكمة في اروقتها لكن دون اي قرارات تكشف حيثيات هدر مبالغ […]

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