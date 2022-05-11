2022/05/11 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اتهام الجزيرة للجيش الإسرائيلي بقتل شيرين أبو عاقلة، وحديث حسن نصرالله عن "تهديد" بعض دول الخليج لبنانيين للتصويت "للمقاومة"، وتحليل هينري كيسنجر لوضع بوتين ومعتقداته يثير تفاعلا، وضبط سجين أمريكي هارب وانتحار ضابطة فرت معه بعد مطاردة، وصولا إلى قفزة التضخم لأعلى مستوى في مصر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.. وقفزة غير مسبوقة للتضخم في مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.. وقفزة غير مسبوقة للتضخم في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).