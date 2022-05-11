ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بفعل مخاوف بشأن تدفق الطاقة من روسيا

2022/05/11 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يومين من الخسائر الحادة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، الأربعاء، مع تجدد المخاوف بشأن تدفق الطاقة من روسيا.

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