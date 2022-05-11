وزير الكهرباء: اتفقنا مع إيران على تزويد العراق بـ 50 مليون م3 يومياً من الغاز

2022/05/11 | 21:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغاز المحلي يمكننا من توليد 4000 ميكاواط يومياً وهو غير كافٍ.

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