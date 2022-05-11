2022/05/11 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الكهرباء: اتفقنا مع قطر على تزويدنا بكميات من الغاز في الشتاء » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 21:34

واع/

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