البيت الأبيض يندد بمقتل شيرين أبو عاقلة.. ويدعو للتحقيق

2022/05/11 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد البيت الأبيض بشدة، الأربعاء، بمقتل مراسلة الجزيرة الأميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ودعا إلى إجراء تحقيق في وفاتها.

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