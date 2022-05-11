على الرغم من تداعيات الحرب في أوكرانيا يبقى الثامن – التاسع من أيار يوما للتحرير والانتصار على الفاشية - رشيد غويلب

2022/05/11 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في الثامن من أيار حسب تقويم وسط أوربا، والتاسع من أيار حسب التوقيت الروسي، انتهت الحرب العالمية الثانية في أوربا باستسلام المانيا النازية.



لهذا فان هذا اليوم من أيار هو يوم انتصار الحرية على الفاشية والعنف، وقد تحقق هذا النصر بفضل تحالف قوى عالمية واسعة، كان الدور الرئيس فيها لشعوب الاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وفرنسا، وللمقاومة ضد الفاشية في أوربا والصين وشرق آسيا، والتي كان ......





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