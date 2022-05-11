الإعلان الدولي للأحزاب الشيوعية والقوى المناهضة للإمبريالية - 77 عامًا بعد النصر السوفيتي وهزيمة ألمانيا النازية - الاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية

2022/05/11 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الاحزاب_الشيوعية_والعمالية_العالمية الإعلان الدولي للأحزاب الشيوعية والقوى المناهضة للإمبريالية77 عامًا بعد النصر السوفيتي وهزيمة ألمانيا النازيةيصادف 9 مايو من هذا العام الذكرى الـ 77 لاستسلام المارشال الألماني كيتل للجيش الأحمر المارشال جورجي جوكوف وغيره من الجنرالات السوفييت.



وهكذا تم إثبات أن العالم قد أنقذ من النازية.



هذا هو السبب في أن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه تشيد بكل أولئك الذين جعلوا هذا النصر ممكنًا للإنساني ......





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