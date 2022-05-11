قتل الصحفيين لن يخفي جرائم الاحتلال الصهيوني - إبراهيم ابراش

2022/05/11 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش كالمجرم الذي يحاول إخفاء جريمته أقدم جيش الاحتلال المجرم والإرهابي على اغتيال الصحفية المتميزة شيرين أبو عاقلة لأنها كانت تصور جريمة اقتحام مخيم جنين، وإسرائيل في جريمتها هذه تؤكد أنها في مواجهة كل الشعب الفلسطيني بمسلميه و مسيحييه ،بمقاتليه وسياسييه وعماله و صحافييه ومزارعيه، بشبابه وشيوخه وأطفاله و نسائه.



ومع كل شهيد يزداد الشعب إصرارا على مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل مل يملك من وسائل وإمكانيات ......





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