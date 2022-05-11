اعترافات مهمة لإرهابيين متورطين بتفجير عجلة مفخخة في نيسان الماضي بمنطقة المجموعة الثقافية بنينوى (فيديو)

2022/05/11 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، اعترافات مهمة لإرهابيين متورطين بتفجير عجلة مفخخة في نيسان الماضي بمنطقة المجموعة الثقافية في محافظة نينوى.

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