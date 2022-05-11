رئيس اليويفا يرد على انتقادات كلوب بشأن توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/05/11 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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رد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على الشكاوى المتعلقة بتوزيع تذاكر المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا التي سيلعبها ليفربول ضد ريال مدريد. ومن المقرر أن يستضيف ستاد دو فرانس في باريس نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 الذي سيجمع بين ناديي ليفربول وريال مدريد، يوم السبت الموافق 28 مايو 2022. وأكد ألكسندر تشيفرين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية في مواجهة الشكاوى المتعلقة بشأن توزيع تذاكر المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا التي ستجمع ليفربول ضد ريال مدريد: ‘‘الاتحاد الأوروبي لا يحصل على تذاكر أكثر من الآخرين‘‘. وأضاف: ‘‘بعض التذاكر تذهب إلى السوق، وبعض التذاكر تذهب إلى المشجعين، والبعض الآخر يذهب إلى الرعاة، وليس لليويفا، أنا لا احتفظ بتذاكر لأعطيها أو أبيعها لأصدقائي‘‘. وختم تشيفرين: ‘‘سيحصل كل نادٍ على 20 ألف تذكرة، إذا حصل الرعاة الذين يدفعون مئات الملايين من اليورو وأكثر للرعاية، منها 93.5% من الفوائد تذهب إلى الأندية، على جزء من التذاكر في المباراة النهائية، فهذا جزء من التزامنا التعاقدي‘‘. وسيتسع ستاد دو فرانس لحوالي 75 ألف متفرج في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، سيخصص منها 20 ألف تذكرة لكل فريق، وسيتم طرح 12 ألف تذكرة أخرى للبيع والباقي محجوز من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للرعاة.

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