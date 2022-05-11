2022/05/11 | 21:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت العتبات العلوية والحسينية

والعباسية المقدسة في معرض طهران

الدولي للكتاب بنسخته الثالثة

والثلاثين المقامة حاليا في العاصمة

الايرانية طهران، وتميزت مشاركة

العتبات المقدسة بكثرة المطبوعات وتنوع

ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة 3500 دار نشر العتبات المقدسة تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب بنسخته (33)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة 3500 دار نشر العتبات المقدسة تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب بنسخته (33)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).