2022/05/11 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد عضو مجلس النواب المستقل، النائب عدنان الجابري، اليوم الأربعاء، عدم وجود بوادر للاتفاق على رؤية واحدة، فيما أشار إلى قرب طرح خارطة طريق لإنهاء الانسداد السياسي.وقال الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "للمستقلين رؤى خاصة، من خلال النزول في الانتخابات، كما أن القوى الناشئة لديهم أيضاً رؤى خاصة فيما يخص تشكيل الحكومة وإنهاء حالة الانغلاق السياسي الحالي"، مبينا أن "المستقلين سيطرحون خارطة طريق أو مبادرة حل قد تختلف مع المبادرات المطروحة أو قد تشترك معها بمساحات معينة". وتابع الجابري، أنه "حتى الآن لم تظهر بوادر لاتفاق على رؤى محددة أو رؤية واحدة لكن الاجتماعات والمشاورات واللقاءات مستمرة بين المستقلين والقوى الناشئة، ونأمل خلال أيام قليلة أن يتم طرح ما يتوصل إليه المستقلون".وأشار إلى أن "المستقلين معنيون بكل الاصلاح في العراق لتصحيح مسار العملية السياسية، من خلال المعايير التي توضع لرئاسة الوزراء والكابينة الوزارية أيضاً على جهاز التنفيذ ورئاسة الجمهورية وأيضاً تمتد الى رئاسة البرلمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: خارطة طريق مرتقبة لإنهاء الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: خارطة طريق مرتقبة لإنهاء الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).