إدارة نادي النجدة تسمي رئيسا فخريا لها

2022/05/11 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سمت الهيئة الإدارية لنادي النجدة الرياضي، اليوم الأربعاء، العميد صباح الربيعي رئيسا فخريا لها.

وقالت إدارة النادي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهيئة الادارية لنادي النجدة الرياضي سمت العميد صباح الربيعي رئيسا فخريا لها".

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