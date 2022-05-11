العراق والسعودية يبحثان الاستعدادات لموسم الحج

2022/05/11 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي مع نظيره السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاربعاء، علاقات التعاون بمجالي الحج والعمرة.

وقال بيان لهيئة الحج والعمرة تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء الذي عقد بوزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، التباحث بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالي الحج والعمرة والاستعدادات لموسم الحج المقبل".وأكد الشيخ المسعودي، حسب البيان "على استنفار كوادر الهيئة لعملها بالتزامن مع مشارفة موسم الحج على البدء لأجل تقديم أجود الخدمات للحاج العراقي وبما يليق بمكانته العريقة".

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