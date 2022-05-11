شاهد.. اللحظات الأولى بعد إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة

2022/05/11 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قٌتلت الصحفية الفلسطينية - الأمريكية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، الأربعاء، أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.وتلى الحادثة إدانات ودعوات لتقديم إجابات عنها، فيما ألقت قناة الجزيرة باللوم على إسرائيل بمقتل الصحفية ووصفت الحادثة بأنه اغتيال بدم بارد.وفي تقرير هداس غولد مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.

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