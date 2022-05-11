واسط تعرض 10 فرص استثمارية خاصة بالسكن

2022/05/11 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..

أكد محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الأربعاء، قرب الإعلان عن 10 فرص استثمارية خاصة بالسكن خلال العام الحالي في المحافظة.

وقال المياحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، إن "المحافظة ستعلن عن 10 فرص استثمارية خاصة بالسكن خلال العام الحالي"، مبيناً أن "هنالك مساعي للوصول الى اكثر من 20 الف وحدة سكنية عبر الاستثمار".

ولفت، إلى أن "بناء الوحدات السكنية من قبل الحكومة لم تكن تجربة ناجحة ولعدة اسباب منها الازمة المالية ومتابعة المشاكل، كون اغلب تلك المشاريع وزارية"، موكداً "التوجه نحو احالة اكبر عدد من المجمعات السكنية عن طريق الاستثمار".

وأشار، إلى أنه "بعد مبادرة البنك المركزي لدعم المواطنين بقروض السكن والمنح، فضلا عن وجود الشركات والمستثمرين، فإن الحل الأمثل هو احالة اكبر عدد من الوحدات السكنية الى الاستثمار".

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