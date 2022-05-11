موسكو: قتيل و3 جرحى بقصف أوكراني غربي روسيا

2022/05/11 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود في غرب روسيا عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى على الأقل جراء تعرض قرية على حدود أوكرانيا للقصف من قوات كييف.وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأربعلاء، أن القصف طال قرية سولوخي مؤكدا وصول رئيس بلدية القرية إلى موقع الحادث.وذكر: "الوضع أسوأ منذ بدء عمليات القصف، ووفقا للمعلومات المؤكدة، قتل شخص، وهو فارق الحياة في سيارة إسعاف، وأصيب ثلاثة آخرون يتلقون العلاج الطبي اللازم".وبالإضافة إلى هذه الضحايا، أسفر القصف عن تدمير منزل واحد على الأقل جزئيا في القرية.

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