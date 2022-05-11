ميلي: الصواريخ الروسية الفرط صوتية لم تغير قواعد اللعبة في أوكرانيا

2022/05/11 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إن استخدام روسيا للصواريخ الفرط صوتية في أوكرانيا لم يكن له "تأثيرات مهمة أو تغير قواعد اللعبة" في الحرب.

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