ريكي بويج يستجب لضغط برشلونة

2022/05/11 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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استجاب ريكي بويج، لاعب وسط برشلونة، للضغوط التي يتعرض لها من الأجهزة الفنية في النادي الكتالوني من أجل تحديد مستقبله.

وسبق أن طلب رونالد كومان، المدير الفني السابق لبرشلونة، من بويج أن يرحل إلى نادٍ آخر في الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض وتمسك بالبقاء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بويج قرر الرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل، لأنه لا يستطيع الانتظار فترة تزيد عن موسمين من أجل الحصول على دور رئيسي في الفريق الأول.

وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، غير مقتنع بمستوى بويج، ويرى أنه لن يكون قادرًا على لعب دور بارز في الفريق، بالنظر إلى المنافسة في مركزه بوسط الملعب.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بويج حصل على فرصة للرحيل أيضًا في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه من تمسك بالبقاء مع البارسا حتى نهاية الموسم.

وينتهي عقد بويج في صيف 2023، لذا فإن برشلونة لا يريد التخلي عنه على سبيل الإعارة دون أن يجدد عقده، لأنه سيغادر بذلك مجانًا، ولن ينجح النادي الكتالوني في الاستفادة ماديًا إذا تألق اللاعب أثناء الإعارة.

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