طهران: احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى في تاريخه

2022/05/11 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى في تاريخ البنك.وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، وتابعته /المعلومة/، إن “إلغاء التسعيرة الرسمية لصرف الدولار الأمريكي بواقع 42 ألف ريال، سيحد من حجم الواردات، وأن الاستمرار بتطبيقها كان سيزيد من حجم الصادرات والواردات والتهريب”.وأضاف: “الأزمة […]

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