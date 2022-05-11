بالصور:نادي الكتاب في كربلاء يحتفي بالدكتور لطيف القصاب

2022/05/11 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى نادي الكتاب في كربلاء اليوم

الاربعاء بالدكتور لطيف القصاب من خلال

مجموعته الشعرية ( أغاني الصباح ..



أغاني

المساء ) وفي حدائق نقابة المعلمين .

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان

الدكتور لطيف القصاب

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