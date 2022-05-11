وزراء التحالف الدولي: هزيمة داعش في العراق أولوية

2022/05/11 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزراء التحالف الدولي لهزيمة داعش، تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بقيادة مدنية في العراق.وذكر بيان مشترك عن الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزراء التحالف الدولي لهزيمة داعش، أكدوا خلال اجتماعهم اليوم في مدينة مراكش المغربية، عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضد الجماعة الإرهابية، التي ما تزال تمثل "تهديدا مستمرا".وأضاف البيان، أن الوزراء رحبوا "بالاجتماع الأول للتحالف العالمي لهزيمة داعش الذي يعقد في إفريقيا، وأكدوا مجددا عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضد داعش من خلال الجهود العسكرية والمدنية التي تساهم في الهزيمة الدائمة للجماعة الإرهابية".وشدد الوزراء معا ، بحسب البيان، على حماية المدنيين كأولوية وعلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في جميع الظروف.وقال الوزراء إن "ضمان الهزيمة الدائمة لداعش في العراق وسوريا يظل الأولوية الأولى لهزيمة داعش"، مبرزين أنه "على الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة داعش خلال الماضي القريب، فإن التنظيم يواصل شن هجمات في العراق وسوريا ويمثل تهديدا مستمرا، كما يتضح من الهجوم الواسع على معتقل الصناعة في شمال شرق سوريا في يناير 2022".وأكدوا مجددا "أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية، سيستمر التحالف في تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البشمركة والشركاء المحليين في سوريا، الجهود التي يقودها المدنيون، بما في ذلك المنع، والاستقرار، ومكافحة تمويل الإرهاب، والروايات المضادة، ومحاكمة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ضرورية بشكل متزايد لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".وتطرق الاجتماع كذلك، بحسب البيان، إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بقيادة مدنية في العراق، والحاجة إلى ضمان حلول مستدامة طويلة الأجل لمقاتلي داعش وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا، بما في ذلك الإجراءات القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم.

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