العتبة الحسينية توقظ الحزام الاخضر في كربلاء من سبات عميق

2022/05/11 | 23:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة،اليوم الاربعاء،عن تبينها

ادارة مشروع الحزام الاخضر في كربلاء،

واعادة هيكلته وتمت مباشرة منذ عام 2017

ولمدة حوالي خمس سنوات ولا تزال العتبة

الحسينية تدير ه

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