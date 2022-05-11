العلاقات الدبلوماسية بين الخليج وتركيا

2022/05/11 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما انعكاسات المتغيرات الجديدة في إعادة العلاقة بين تركيا والسعودية على بقية دول الخليج وإيران؟

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