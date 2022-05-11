2022/05/11 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارب برقم قياسي أربيل – الزمان ضرب عراقي من عاصمة اقليم كردستان اربيل يبلغ عمره73 عاماً ، رقما قياسيا، حيث لم يحلق شاربه منذ عام 1972 ليصل طوله إلى مترين واربعين سنتمترا.

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