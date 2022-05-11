2022/05/11 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أجمل الحوار الأدبي – حسين الصدر -1- هناك نصوص كثيرة غصّت بها كتب الأدب ،وهي في غاية الروعة والجمال ، ولا يشوبها عيب الاّ خلوها من أسماء أصحابها .-2- وتنسب الكثير من تلك النصوص الجميلة الى الأعراب ..!! فهل هي الجهالة لأسماء أصحابها حقّاً أم أنها وُضعت مِنْ قِبلَ بعض الظرفاء ونسبت الى […]

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