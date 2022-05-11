قائد عمليات ميسان يعلن اعتقال قاتل 'شيخ عشيرة'

2022/05/11 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، الأربعاء، عن اعتقال قاتل "شيخ عشيرة" في المحافظة.

وقال الزبيدي في بيان، إن "القطعات الأمنية التابعة لقيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على المجرم الذي قام بقتل الشيخ محمد ريسان الفيصلاوي بوقت قياسي في قضاء قلعة صالح".

وكان الفيصلاوي قتل في 3 أيار الحالي في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان.

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