النضال الطبقي في الأول من أيار، و موقع يسار كردستان نموذجا! - عامر رسول

2022/05/12 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_رسول تقييم عام حول الأول من أيارليس خافيا على أحد بان الأول من أيار حدث تاريخي كبير يحتل مكانة عظمية في تاريخ ونضال الطبقة العاملة العالمية، هذه الطبقة التي ترعرعت ونشأت في رحم الرأسمالية الصناعية والتي تحولت تدريجيًّا هذه الرأسمالية الى نظام اقتصادي-اجتماعي مهيمن في العالم قاطبة هذا النظام القائم على الملكية الخاصة والاستحواذ على الوسائل الإنتاج والعمل المأجور.



ومن هنا تحققت الشروط الأساسية لنمو ا ......





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