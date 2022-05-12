بوريس جونسن يحقق نجاحا واضحا في مهمته - عبدالله عطية شناوة

2022/05/12 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة بإبرامها معاهدة الدفاع المتبادل مع بريطانيا، أنهت السويد رسميا سياسة الحياد والنأي عن الأحلاف العسكرية التي التزمتها لأكثر من 200 عام.



المقلق غاية القلق أن هذا التحول يتزامن مع النزاع العسكري المدمر بين روسيا وبلدان الناتو بقيادة الولايات المتحدة وتابعها الأمين بريطانيا، على أرض أوكرانيا، هذا النزاع الذي يهدد بالتحول الى حرب عالمية، تحمل في طياتها خطر الأنزلاق الى الخيار النووي.وتمنح المعا ......





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