معهد أبحاث يكشف عن مشروب يدعم قدراتك المعرفية ويحميك من الخرف

2022/05/12 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تسعى الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية إلى تقديم حلول أولية ونصائح، للأشخاص المعرضين للإصابة بالخرف أو الزهايمر أو تراجع القدرات المعرفية.وتشير هذه الدراسات إلى أهمية نوع الحياة والغذاء في ضبط تراجع هذه القدرات، وفي العرض التقديمي الذي تم تقديمه في ندوة الشاي 2022، تظهر الأدلة المتزايدة أن الشاي يمكن أن يقلل بشكل […]

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