قائد عمليات ميسان يعلن القبض على قاتل الشيخ الفيصلاوي

2022/05/12 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعأعلن قائد عمليات ميسان، اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، القاء القبض على قاتل الشيخ الفيصلاوي.وقال الزبيدي في تصريح تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القطعات الأمنية التابعة لقيادة العمليات القت القبض على المجرم الذي قام بقتل الشيخ محمد ريسان الفيصلاوي بوقت قياسي في قضاء قلعة صالح".

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