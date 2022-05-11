مستشار الأمن القومي الأميركي يبحث مع السيسي حماية حقوق الإنسان في مصر

2022/05/12 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأربعاء، في القاهرة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية و أهمية تحقيق تقدم ملموس و مستدام لحماية حقوق الانسان في مصر، وفق البيت الأبيض.

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