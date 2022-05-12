2022/05/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين يشارك بإجتماع مراكش لبحث تعزيز هزيمة داعش العراق يدين القصف الإيراني على أربيل ويطالب بإحترام حسن الجوار بغداد – قصي منذر طالب العراق امس ،ايران بأحترام حسن الجوار بعد قصفها عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في محافظة أربيل.ودان في بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس القصف الايراني وجدد التأكيدَ على المضمون […]

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