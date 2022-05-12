2022/05/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينهي قراءة مقترح حظر التطبيع مع إسرائيل بغداد – فائز جواد أنهى مجلس النواب امس ، قراءة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي ،الذي استهل الجلسة بتقديم التعازي برحيل النائب السابق عبد الكريم الانصاري ،الذي وافته المنية أثر حادث […]

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