2022/05/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يرد على تصريحات النفط بشأن ملف الطاقة بناء 20 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود وبأقساط ميسّرة اربيل – فريد حسن كشف رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، عن بناء 20 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود وباقساط طويلة الامد، مؤكدا رفضه للقرارات الاحادية بشأن ملف الطاقة ،وان إقرار قانون النفط والغاز كفيل […]

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