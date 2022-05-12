الملكة رانيا عن شيرين أبو عاقلة: قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة

2022/05/12 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الملكة رانيا، الأربعاء، صحفية قناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة، بأنها "خاطرت بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته".

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