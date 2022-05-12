إنتر بطلا لكأس إيطاليا بفوز مثير على يوفنتوس

2022/05/12 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج إنتر ميلان بكأس إيطاليا عقب فوزه على يوفنتوس، بنتيجة (4-2)، في نهائي المسابقة الذي جمع الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، مساء اليوم الأربعاء.أحرز رباعية الإنتر كل من نيكولو باريلا "6"، هاكان كالهانجولو من ركلة جزاء "80"، وإيفان بيريسيتش هدفين "98 من ركلة جزاء و102"، فيما سجل هدفي يوفنتوس كل من أليكس ساندرو "50" ودوسان فلاهوفيتش "52".

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