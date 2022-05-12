2022/05/12 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شيرين أبو عاقلة..العالم يطالب بتحقيق شامل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شيرين أبو عاقلة.. إدانات دولية ومطالبات بتحقيق شامل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شيرين أبو عاقلة.. إدانات دولية ومطالبات بتحقيق شامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).