سوبر هاتريك دي بروين يقود السيتي لاكتساح وولفرهامبتون

2022/05/12 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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اكتسح مانشستر سيتي مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (5-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب مولينيو مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية السيتي كيفين دي بروين في الدقائق (7- 16- 24- 60) ورحيم سترلينج في الدقيقة (84)، بينما سجل هدف وولفرهامبتون الوحيد لياندير ديندونكر في الدقيقة (11),

وبتلك النتيجة عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 89 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 50 نقطة في المركز الثامن.

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