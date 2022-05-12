2022/05/12 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تحية طيبةلغرض استكمال مناقشات وانضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية و للحاجة الى مزيد من الوقت تقرر تأجيل الجلسة للتصويت على مشروع القانون الى يوم السبت الموافق ١٤ /٥/ ٢٠٢٢ مع التقديرالدائرة الإعلامية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يؤجل جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يؤجل جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).