2022/05/12 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إدانة عراقية للقصف الإيراني على أربيل وبارزاني يبحث مع السفير الروسي التعاون في الطاقة بغداد – عبدالحسين غزال أنهى مجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي الأربعاء، القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع «إسرائيل». وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، أن «مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي ينهي أول قراءة لمشروع قانون حظر التطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي ينهي أول قراءة لمشروع قانون حظر التطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي ينهي أول قراءة لمشروع قانون حظر التطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).