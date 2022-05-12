البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬ينهي‭ ‬أول‭ ‬قراءة لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬حظر‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل

2022/05/12 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدانة‭ ‬عراقية‭ ‬للقصف‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬أربيل‭ ‬وبارزاني‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أنهى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬الأربعاء،‭ ‬القراءة‭ ‬الاولى‭ ‬لمقترح‭ ‬قانون‭ ‬حظر‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭.‬ وذكرت‭ ‬الدائرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أنهى‭ ‬القراءة‭ ‬الاولى‭ ‬لمقترح‭ ‬قانون‭ ‬حظر‭ ‬التطبيع‭ ‬واقامة‭ […]

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