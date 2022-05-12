2022/05/12 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام برز‭ ‬مصطلح‭ ‬النواب‭ ‬المستقلون‭ ‬‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬المطالبون‭ ‬بالتغيير‭ ‬من‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬حراك‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬التي‭ ‬تضرجت‭ ‬بالدماء‭.‬وفازت‭ ‬كتل‭ ‬حملت‭ ‬مسميات‭ ‬جديدة‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬عالم‭ ‬الاستقلالية‭ ‬وتنادي‭ ‬بسقف‭ ‬مختلف‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬سكتت‭ ‬عنها‭ ‬الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬العديدة‭ ‬الماضية‭.‬ لكن‭ ‬النائب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبتة المستقل والرياح العاتية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبتة المستقل والرياح العاتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).